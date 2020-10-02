Губернатор Шумков: проще разгрузить баржу, чем руководить

Управление регионом Шумков сравнил с разгрузкой баржи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков признался, что разгрузить многотонную баржу в молодости для него было проще, чем сейчас управлять регионом. Таким образом он подвел итог первых двух лет своей работы на посту главы области.

«Не скажу, что это были самые легкие годы в моей жизни. В чем-то сопоставимо с периодом, когда в молодости приходилось разгружать многотонные баржи за одну ночь. <…> Думаешь, что иногда правда проще разгрузить баржу в одиночку», — написал Шумков на своей странице в Instagram.

Губернатор добавил, что при разгрузке баржи нагрузки были только физические, а теперь Курган «позаботился» о том, чтобы сбалансировать их психоэмоциональным перегрузом. По словам Шумков, больше всего энергии он тратит на людей. В завершении своего обращения курганский лидер отметил, что ему повезло с регионом.

Президент РФ Владимир Путин назначил Шумкова исполняющим обязанности губернатора Курганской области в октябре 2018 года. Через год его избрали на пост главы региона. За время правления Шумков проводил совещание с членами регионального правительства в кафе, критиковал курганское образование. А перед выборами в сентябре 2020 года появилась информация о готовящемся покушении на губернатора.