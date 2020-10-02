02 октября 2020
01 октября 2020

Губернатор Шумков: проще разгрузить баржу, чем руководить

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов на заседании правительства. Курган, шумков вадим
Управление регионом Шумков сравнил с разгрузкой баржи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков признался, что разгрузить многотонную баржу в молодости для него было проще, чем сейчас управлять регионом. Таким образом он подвел итог первых двух лет своей работы на посту главы области.

«Не скажу, что это были самые легкие годы в моей жизни. В чем-то сопоставимо с периодом, когда в молодости приходилось разгружать многотонные баржи за одну ночь. <…> Думаешь, что иногда правда проще разгрузить баржу в одиночку», — написал Шумков на своей странице в Instagram.

Губернатор добавил, что при разгрузке баржи нагрузки были только физические, а теперь Курган «позаботился» о том, чтобы сбалансировать их психоэмоциональным перегрузом. По словам Шумков, больше всего энергии он тратит на людей. В завершении своего обращения курганский лидер отметил, что ему повезло с регионом.

Президент РФ Владимир Путин назначил Шумкова исполняющим обязанности губернатора Курганской области в октябре 2018 года. Через год его избрали на пост главы региона. За время правления Шумков проводил совещание с членами регионального правительства в кафе, критиковал курганское образование. А перед выборами в сентябре 2020 года появилась информация о готовящемся покушении на губернатора.

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Вчера ровно два года, как я был назначен Указом Президента исполняющим обязанности губернатора Курганской области и чуть более года, как был избран губернатором. Не скажу, что это были самые легкие годы в моей жизни) В чем-то сопоставимо с периодом, когда в молодости приходилось разгружать многотонные баржи за одну ночь. Отличие в том, что тогда нагрузки были сугубо физические, а сейчас родной Курган «позаботился» о том, чтобы сбалансировать их психоэмоциональным перегрузом) Конечно же, больше всего энергии расходуется на людей. На упёртость и нежелание поверить, что можно и нужно самим, не ожидая чуда, сделать жизнь лучше. Здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом и где-нибудь там. На преодоление тяги к бездействию и полаганию «на авось». На перелом неверия в то, что во власти можно и нужно честно и открыто работать на людей и их нужды, не замещая это популистскими лозунгами. Такой вот своеобразный юбилей... Вспоминая молодые годы, думаешь, что иногда правда, проще разгрузить баржу в-одиночку) Но нет у нас с вами иного пути, мои дорогие земляки. Я вас очень люблю и считаю, что мне повезло. Дай нам всем Бог удачи и здоровья, чтобы успеть как можно больше на этой земле. Берегите себя и своих близких. PS. На фото объезд городских объектов сегодня. Андрей Юрьевич вначале расстраивался, что отдельные горожане только жалуются на необустроенность, но сами идти на работы по наведению порядка не хотят. Сейчас же он, как ответственный градоначальник, решил преодолеть это личным примером и пообещал изучить основы профессии «маляраштукатуракровельщикафасадчикаспециалистапоблагоустройству», а также сподвигнуть к этому сотрудников городской администрации, чтобы точно все успеть. Дорогу осилит идущий.

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

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