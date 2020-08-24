Курганский губернатор раскритиковал образование в регионе

По мнению Вадима Шумкова, в регионе готовят кадры для вчерашней экономики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В училищах Курганской области, по мнению губернатора региона Вадима Шумкова, готовят кадры для «вчерашней экономики». Об этом он сообщил на форуме партии «Единая Россия» «Энергия развития», передает корреспондент URA.RU.

«К сожалению, готовятся кадры для вчерашней экономики, которой сегодня уже не существует», — прокомментировал Шумков ситуацию в учреждениях среднего профессионального образования региона. Поэтому, по его словам, в области меняют систему подготовки кадров.

Губернатор сообщил, что сейчас в регионе внедрили систему «кадры под ключ», когда у каждого учреждения профессионального образования есть заказчики из числа работодателей. Они корректируют учебный план и привлекают своих сотрудников для преподавания. «Система уже заработала. Идет не без сбоев. Потому что многие привыкли плыть по течению», — добавил Шумков.

По словам губернатора, данную систему «донастроят» за год. После обновления в учреждениях среднего профессионального образования, по мнению Шумкова, будут готовить кадры для реальной экономики.