За последнее время певица уже несколько раз красила волосы в яркие цвета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Певица Клавдия Высокова из Екатеринбурга, более известная под псевдонимом Клава Кока, сменила цвет волос. Новым образом она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Артистка не первый раз красит волосы в яркие цвета. На своей странице в Instagram она предложила подписчикам оценить, какой из образов ей больше идет. «Листай! С каким цветом мне лучше?» — написала Клава Кока и приложила пять фотографий, на которых она с новыми синими волосами, прежними желтыми и розовыми, блондинка и шатенка.

Большинство поклонников в комментариев сделали девушке комплименты, что она отлично выглядит с любым цветом волос. «Знаешь, есть такие люди, которым любые перемены к лицу. Так вот, ты одна из них! Тебе очень идут яркие цвета, какие бы они не были — жёлтый, синий, розовый», — написал пользователь с ником heartxcoca. Некоторые подписчики считают, что натуральный цвет волос больше подходил певице.

В начале октября Клава Кока запустила среди своих подписчиков в Instagram масштабный гив (розыгрыш), главными призами которого станут Mercedes и миллион рублей. Во время режима самоизоляции певица устроила вечеринку с русскими звездами, напоминает телеканал 360.