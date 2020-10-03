03 октября 2020

В Германии поставили памятник Горбачеву

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Евгением Примаковым. Москва, горбачев михаил
В немецком Дессау-Рослау открыли памятник Михаилу Горбаеву Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В субботу по случаю 30-го Дня германского единстве в городе Дессау-Рослау открыли памятник бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву. По словам немецких чиновников, это первый в стране монумент такого рода советскому лидеру.

«Монумент, изображающий в полный рост шагающего Горбачева, создал известный в Германии скульптор Бернд Гёбель из Галле. Средства на его установку были собраны за счет пожертвований жителей Дессау-Рослау», — пишет ТАСС. Памятник, как отмечается, открыт в память о политике, который создал «условия для перестройки и гласности», позволившие осуществиться мирной революции в 1989 году.

До этого дня в Германии не было ни одного памятника Горбачеву в полный рост. Расходы на установку составили 50 тысяч евро. На церемонии открытия премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф сказал, что по-прежнему можно говорить о дружбе двух государств, даже несмотря на разногласия «в оперативной политике».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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