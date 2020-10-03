СПЧ просит проверить действия силовиков после гибели журналистки

Генпрокуратуру РФ просят проверить гибель Ирины Славиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить действия нижегородских силовиков после суицида журналистки Ирины Славиной. Под обращением подписались две комиссии СПЧ.

«Считаем, что необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели, в том числе, по наличию в действиях силовиков составов по статьям 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий“ и 110 УК РФ „Доведение до самоубийства“. Просим взять ход расследования на личный контроль генерального прокурора РФ И.В.Краснова», — приводит «Интерфакс» выдержку из заявления.

Более того, члены совета считают, что инцидент, который привел к смерти журналистки, должен быть расследован Следственным комитетом России. Такую позицию авторы письма аргументируют «участившимися нарушениями профессиональных прав и преследованиями журналистов и гражданских активистов». На этом фоне, как отмечается, смерть Ирины Славиной выглядит « крайней, но по-своему закономерной формой протеста» против тех, кто должен охранять закон, но «целенаправлено его нарушает».

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов так же обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову. В письме он просит рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства». О смерти женщины стало известно 2 октября. Ее тело было найдено возле здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого в ее дом пришли с обысками.