В Нижнем Новгороде журналистка сгорела у здания МВД

Погибшая оказалась главным редактором известного городского СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава издания «КозаПресс» Ирина Славина сгорела около здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого в ее дом пришли с обысками, сообщают СМИ.

«От полученных ожогов она скончалась на месте», — сообщает Meduza. В МВД пока не раскрывают подробности случившегося. Прохожие и сотрудники МВД пытались потушить Славину, но не смогли. Незадолго до этого женщина опубликовала свой последний пост в Facebook.

1 октября журналистка сообщила подписчикам в Facebook об обысках в ее квартире. По заверению Славиной к ней пришли следователи, полиция и СОБР. У женщины изъяли компьютер, флешки, ноутбуки, телефоны и даже рабочие блокноты.