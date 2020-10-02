В Нижнем Новгороде журналистка сгорела у здания МВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Погибшая оказалась главным редактором известного городского СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава издания «КозаПресс» Ирина Славина сгорела около здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого в ее дом пришли с обысками, сообщают СМИ.

«От полученных ожогов она скончалась на месте», — сообщает Meduza. В МВД пока не раскрывают подробности случившегося. Прохожие и сотрудники МВД пытались потушить Славину, но не смогли. Незадолго до этого женщина опубликовала свой последний пост в Facebook.

1 октября журналистка сообщила подписчикам в Facebook об обысках в ее квартире. По заверению Славиной к ней пришли следователи, полиция и СОБР. У женщины изъяли компьютер, флешки, ноутбуки, телефоны и даже рабочие блокноты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...