В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram фиксируют сбои в работе мессенджера Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ночь с субботу на воскресенье в ряде стран, включая Россию, произошел сбой в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов.

«Чаще всего о сбоях сообщают пользователи в России, а также в Италии, Нидерландах, Германии и других странах. Большинство (91%) жалуются на невозможность подключиться к серверу, еще 8% сообщают о проблемах с отправкой сообщений», — приводит ТАСС данные аналитиков сервиса.

В России проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самары и Волгограда. Также мессенджер может некорректно работать у пользователей из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Нижнего Новгорода, Воронежа и Уфы. О причинах пока ничего неизвестно.

Фото: скрин карты сбоев работы Telegram на сайте Downdetector