Little Big записали песню для фильма «Борат 2»

Группа Little Big записала песню для премьеры фильма «Борат 2». Об этом сообщается в сообществе коллектива «ВКонтакте».
«Записали кавер-версию „Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)“ C+C Music Factory специально для трейлера фильма Борат 2», — говорится в посте. Премьера картины состоится 23 октября на сервисе Amazon Prime.
Little Big — российская музыкальная группа, песни исполнителей популярны в России и за ее пределами, клипы собирают сотни миллионов просмотров. В 2020 году Little Big должны были представлять Россию на конкурсе «Евровидение», однако он был отменен из-за пандемии коронавируса.
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