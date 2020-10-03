03 октября 2020

Little Big записали песню для фильма «Борат 2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление группы
Little Big сделали кавер на песню «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа Little Big записала песню для премьеры фильма «Борат 2». Об этом сообщается в сообществе коллектива «ВКонтакте».

«Записали кавер-версию „Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)“ C+C Music Factory специально для трейлера фильма Борат 2», — говорится в посте. Премьера картины состоится 23 октября на сервисе Amazon Prime.

Little Big — российская музыкальная группа, песни исполнителей популярны в России и за ее пределами, клипы собирают сотни миллионов просмотров. В 2020 году Little Big должны были представлять Россию на конкурсе «Евровидение», однако он был отменен из-за пандемии коронавируса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...