Экологи назвали регионы РФ, где будет катастрофа, как на Камчатке

Экологическая катастрофа может произойти из-за старого оборудования на нефтяных промыслах, считает Алексей Книжников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следующая экологическая катастрофа может произойти в Западной Сибири (ХМАО, ЯНАО), где для добычи нефти используется старая советская техника. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

«Экспертное сообщество считает, что у нас будут продолжаться такие аварии, потому что во многих регионах продолжается эксплуатация оборудования советских времен, инфраструктуры. В том числе при нефтедобыче. <…> В большей части Западной Сибири с советских времен эксплуатируются [нефтяные] промыслы, промысловые трубопроводы. Это ХМАО в первую очередь, ЯНАО отчасти. Коми», — объяснил собеседник агентства.

Книжников отметил, что в мире уже пройден пик добычи нефти, поэтому WWF советует выводить из эксплуатации проблемные, с экологической точки зрения, промыслы. «На Сахалине закрыли такие промыслы. Но возникает социальные факторы, люди остаются без работы. Поэтому важно сейчас создавать процессы замещения рабочих мест. Что такое населенный пункт без работы, это значит, будет браконьерство. И это тоже разрушение природы. Тут надо очень сбалансировано думать о замене, но такие возможности есть», — подчеркнул представитель WWF в России. URA.RU направило запрос в департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО и департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры.

Иркутский эколог Денис Букалов в беседе с корреспондентом URA.RU также выразил озабоченность в связи с экологической обстановкой на озере Байкал. По его мнению, Байкал также находится в зоне очагов экологической катастрофы. «Недавно у нас здесь были землетрясения. Эпицентр пришелся, где расположен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (закрылся в 2013 году — прим.ред.). Если будут более сильные толчки, все [отходы] может смыть. Там в основном органика, но еще намешаны всякие хлористые соединения», — поделился спикер.