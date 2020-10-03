Генерал ФСБ раскрыл, как вычислить шпиона

Государство заподозрит в шпионаже любого, кто интересуется секретными сведениями и информацией, не относящейся к его сфере деятельности. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов.
«Меньше знаешь — крепче спишь. Очень важно не лезть в вопросы, представляющие государственную тайну. А попал — нанимай адвоката», — заявил Михайлов lenta.ru. При этом открытость судебного процесса определяется судом, отметил эксперт.
Ранее в шпионаже заподозрили журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Правоохранительные органы считают, что он занимался шпионажем в пользу Чехии. При этом Сафронов не имел доступа к гостайне, а органы не предоставили никаких доказательств вины, ссылаясь на секретность материалов и закрытый судебный процесс. В поддержку журналиста выступали знаменитые журналисты и крупнейшие СМИ России, подозревая, что Сафронова преследуют за журналистскую деятельность. В сентября Мосгорсуд оставил Сафронова под арестом до 7 декабря, передает RT.
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