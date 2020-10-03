Полковник запаса: Турции нужен Карабах, чтобы начать войну с РФ

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном случилось в конце сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе может использоваться Турцией как предлог для раскачки внутриполитической ситуации в России, в частности — на Северном Кавказе. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

«Карабах — это предлог. Испытывается на выдержку Россия. [Президент Турции] Эрдоган реально может развязать войну за Южный, а потом и за Северный Кавказ. Это очень выгодно, учитывая какие в России большие диаспоры армян и азербайджанцев, столкнуть их внутри нашей страны. А если столкнуть, то путем провокаций и Кавказ поднимется», — заявил URA.RU Жилин.

Россия поступила правильно, согласившись ввести в Нагорный Карабах своих миротворцев при согласии на это Баку и Еревана, считает эксперт. «Это хорошая проверка на вшивость — главы этих государств уверяют, что готовы политически урегулировать конфликт. Дак пожалуйста, господа. Давайте мы введем миротворцев и начнем работать в этом направлении. Но я убежден, что Эрдоган будет давить на [президента Азербайджана] Алиева и не допустит этого», — спрогнозировал Жилин.

Россия должна выставить жесткие условия, направляя в Нагорный Карабах своих миротворцев, отметил обозреватель. «Мы должны жестко и четко заявить обоим сторонам, что не дай бог в сторону миротворцев будут какие-то провокации — мы разбираться не будем и погасим всех. Это будет иметь воздействие. Если государство направляет своих людей куда-то, они не должны стать заложниками ситуации. Обязанность государства — обеспечить им безопасность», — заключил Жилин.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Армения и Азербайджан ведут активные боевые действия и не реагируют на призывы международного сообщества прекратить огонь. Жертвами конфликта становятся мирные жители.