Уничтожен военный аэродром в Азербайджане

Войска Нагорного Карабаха нанесли удары по военным объектам Азербайджана и уничтожили военный аэродром в Гяндже. Об этом сообщили власти непризнанной республики.
«Военный аэродром Гянджи взлетел на воздух», — написал в Facebook пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. Информацию об обстреле Гянджи подтвердил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, ракеты были выпущены с территории Армении.
В армянском минобороны, в свою очередь, опровергли сообщения об обстреле. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, огонь по Азербайджану с армянской территории не ведется.
Подписывайтесь на URA.RU в