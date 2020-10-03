03 октября 2020

Уничтожен военный аэродром в Азербайджане

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Аэродром находился в городе Гяндже (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Войска Нагорного Карабаха нанесли удары по военным объектам Азербайджана и уничтожили военный аэродром в Гяндже. Об этом сообщили власти непризнанной республики.

«Военный аэродром Гянджи взлетел на воздух», — написал в Facebook пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. Информацию об обстреле Гянджи подтвердил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, ракеты были выпущены с территории Армении.

В армянском минобороны, в свою очередь, опровергли сообщения об обстреле. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, огонь по Азербайджану с армянской территории не ведется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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