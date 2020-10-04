Как правильно выбрать квартиру в новом доме. Пять главных советов риелтора

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Пресс-тур по новым домам
Россиянам необходимо изучить другие объекты застройщика Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перед покупкой квартиры в новом доме россиянам необходимо изучить другие объекты застройщика. В разговоре с URA.RU эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков перечислил несколько советов, которые помогут при покупке жилья.

«Надо обращать внимание на застройщика. Есть ли другие объекты. Я бы порекомендовал поискать информацию о конкретном жилом комплексе», — объяснил собеседник агентства.

  • Перед покупкой жилья в новостройке найдите в интернете чат жильцов, где люди высказываются о плюсах и минусах своего дома. Там можно узнать нюансы, которые могут быть критичными конкретно для вас.
  • Не стесняйтесь задавать все интересующие вопросы застройщику.
  • Найдите информацию в интернете о других жилых комплексах застройщика. Также можно поискать и почитать отзывы или вопросы по этим зданиям, чтобы понять, нет ли застройщика какой-то единой проблемы, которые идут от комплекса к комплексу.
  • Обратите внимание на то, какие проценты по ипотечной ставке дают банки для конкретного застройщика.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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