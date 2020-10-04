Россиянам необходимо изучить другие объекты застройщика Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перед покупкой квартиры в новом доме россиянам необходимо изучить другие объекты застройщика. В разговоре с URA.RU эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков перечислил несколько советов, которые помогут при покупке жилья.

«Надо обращать внимание на застройщика. Есть ли другие объекты. Я бы порекомендовал поискать информацию о конкретном жилом комплексе», — объяснил собеседник агентства.

Перед покупкой жилья в новостройке найдите в интернете чат жильцов, где люди высказываются о плюсах и минусах своего дома. Там можно узнать нюансы, которые могут быть критичными конкретно для вас.

Не стесняйтесь задавать все интересующие вопросы застройщику.

Найдите информацию в интернете о других жилых комплексах застройщика. Также можно поискать и почитать отзывы или вопросы по этим зданиям, чтобы понять, нет ли застройщика какой-то единой проблемы, которые идут от комплекса к комплексу.

Обратите внимание на то, какие проценты по ипотечной ставке дают банки для конкретного застройщика.