Казахстанцы в соцсетях требуют запретить фильм «Борат 2»

Жители Казахстана пытаются запретить фильм, саундтрек к которому записала группа Little Big Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Казахстана требуют отменить премьеру фильма «Борат 2», саундтрек для которой записала группа Little Big. Казахи считают, что фильм, в котором казахстанский журналист Борат Сагдиев вновь отправляется в США, оскорбляет их нацию и сеет межнациональную рознь. Они распространяют хэштег #CancelBorat («отменить Бората»), которым выражают протест против фильма.

Казахстанцы, по мнению пользователей соцсетей, показаны в фильме глупыми и невежественными. Однако некоторые из них уверяют, что ничего оскорбительного в кинокартине нет. Сторонники «Бората 2» утверждают, что показанное — всего лишь сатира на американскую социальную систему. С их точки зрения, авторы фильма не пытались оскорбить казахов. В США критики назвали «Бората 2» «самым смешным фильмом всех времен».

Некоторые пользователи Twitter согласились с мнением кинокритиков. Они поддержали авторов проекта.

Насколько сильно и быстро люди отупели, что не могут понять, что Борат – это сатира, гиперболизированная комедия про казахов, где на самом деле Саша Коэн высмеивает необразованность американского сообщества. #cancelborat — NBAPaperman (@nbapaperman) October 2, 2020

Борат — топ. Хэйтеры — ханжи ???? — Viktor Karasev (@Kalisto3000) October 2, 2020

Некоторые обратили внимание, что «Борат 2» — это художественное произведение. Они советуют не воспринимать фильм так остро.

я не очень понимаю, почему Борат стал более проблематик, чем Мулан. давайте лучше Синцзян отменим. — blue lu (@luuunarium) October 3, 2020

Другие пользователи создали мемы о протестующих. Так они намекают на нелепость движения #CancelBorat.

кэнсел борат кэнсел дветыщидвадцать кэнсел сжв кэнсел кэнсел pic.twitter.com/8tN1CTZxS6 — Артем (@DexXxtro) October 2, 2020

Противники фильма говорят о том, что в «Борате» искажен образ Казахстана. Они призывают авторов лучше изучить особенности страны.

Саша Борат если хочешь снимать кино в котором есть Казахстан то УЗНАЙ СТРАНУ ПОЛУЧШЕ А НЕ ТУПО ПОКАЗАТЬ МОЮ СТРАНУ ИДИОТОМ #cancelborat2 #Kazakhstan pic.twitter.com/s3RBhrxX69 — merey (@merey97177713) October 2, 2020

Сторонники движения #CancelBorat указывают на то, что фильм сеет в обществе расизм. Они уверены, что фильм нужно запретить

Мы не получим от этого "фильма" чёрный пиар. Всё что мы получим это насмешки и расизм в нашу сторону.

Единственный человек который получит пользу от этого это Борат.#cancelborat2 #cancelborat — Aya???????? (@imnotbaby_unow) October 3, 2020

Официальным саундтреком для фильма стала песня Little Big. Премьера фильма состоится 23 октября на сервисе Amazon Prime.