Казахстанцы в соцсетях требуют запретить фильм «Борат 2»

Жители Казахстана требуют отменить премьеру фильма «Борат 2», саундтрек для которой записала группа Little Big. Казахи считают, что фильм, в котором казахстанский журналист Борат Сагдиев вновь отправляется в США, оскорбляет их нацию и сеет межнациональную рознь. Они распространяют хэштег #CancelBorat («отменить Бората»), которым выражают протест против фильма.
Казахстанцы, по мнению пользователей соцсетей, показаны в фильме глупыми и невежественными. Однако некоторые из них уверяют, что ничего оскорбительного в кинокартине нет. Сторонники «Бората 2» утверждают, что показанное — всего лишь сатира на американскую социальную систему. С их точки зрения, авторы фильма не пытались оскорбить казахов. В США критики назвали «Бората 2» «самым смешным фильмом всех времен».
Некоторые пользователи Twitter согласились с мнением кинокритиков. Они поддержали авторов проекта.
Насколько сильно и быстро люди отупели, что не могут понять, что Борат – это сатира, гиперболизированная комедия про казахов, где на самом деле Саша Коэн высмеивает необразованность американского сообщества. #cancelborat— NBAPaperman (@nbapaperman) October 2, 2020
Борат — топ. Хэйтеры — ханжи ????— Viktor Karasev (@Kalisto3000) October 2, 2020
Некоторые обратили внимание, что «Борат 2» — это художественное произведение. Они советуют не воспринимать фильм так остро.
я не очень понимаю, почему Борат стал более проблематик, чем Мулан. давайте лучше Синцзян отменим.— blue lu (@luuunarium) October 3, 2020
Другие пользователи создали мемы о протестующих. Так они намекают на нелепость движения #CancelBorat.
кэнсел борат кэнсел дветыщидвадцать кэнсел сжв кэнсел кэнсел pic.twitter.com/8tN1CTZxS6— Артем (@DexXxtro) October 2, 2020
Противники фильма говорят о том, что в «Борате» искажен образ Казахстана. Они призывают авторов лучше изучить особенности страны.
Саша Борат если хочешь снимать кино в котором есть Казахстан то УЗНАЙ СТРАНУ ПОЛУЧШЕ А НЕ ТУПО ПОКАЗАТЬ МОЮ СТРАНУ ИДИОТОМ #cancelborat2 #Kazakhstan pic.twitter.com/s3RBhrxX69— merey (@merey97177713) October 2, 2020
Сторонники движения #CancelBorat указывают на то, что фильм сеет в обществе расизм. Они уверены, что фильм нужно запретить
Мы не получим от этого "фильма" чёрный пиар. Всё что мы получим это насмешки и расизм в нашу сторону.— Aya???????? (@imnotbaby_unow) October 3, 2020
Единственный человек который получит пользу от этого это Борат.#cancelborat2 #cancelborat
Официальным саундтреком для фильма стала песня Little Big. Премьера фильма состоится 23 октября на сервисе Amazon Prime.
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