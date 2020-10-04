Казахстанцы в соцсетях требуют запретить фильм «Борат 2»

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Выступление группы
Жители Казахстана пытаются запретить фильм, саундтрек к которому записала группа Little Big Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Казахстана требуют отменить премьеру фильма «Борат 2», саундтрек для которой записала группа Little Big. Казахи считают, что фильм, в котором казахстанский журналист Борат Сагдиев вновь отправляется в США, оскорбляет их нацию и сеет межнациональную рознь. Они распространяют хэштег #CancelBorat («отменить Бората»), которым выражают протест против фильма.

Казахстанцы, по мнению пользователей соцсетей, показаны в фильме глупыми и невежественными. Однако некоторые из них уверяют, что ничего оскорбительного в кинокартине нет. Сторонники «Бората 2» утверждают, что показанное — всего лишь сатира на американскую социальную систему. С их точки зрения, авторы фильма не пытались оскорбить казахов. В США критики назвали «Бората 2» «самым смешным фильмом всех времен».

Некоторые пользователи Twitter согласились с мнением кинокритиков. Они поддержали авторов проекта.

Некоторые обратили внимание, что «Борат 2» — это художественное произведение. Они советуют не воспринимать фильм так остро.

Другие пользователи создали мемы о протестующих. Так они намекают на нелепость движения #CancelBorat.

Противники фильма говорят о том, что в «Борате» искажен образ Казахстана. Они призывают авторов лучше изучить особенности страны.

Сторонники движения #CancelBorat указывают на то, что фильм сеет в обществе расизм. Они уверены, что фильм нужно запретить

Официальным саундтреком для фильма стала песня Little Big. Премьера фильма состоится 23 октября на сервисе Amazon Prime.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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