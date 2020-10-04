Россияне останутся без «коронавирусных» пособий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В случае второй волны коронавируса государство вряд ли будет выплачивать россиянам пособия, власти ограничатся «моральной поддержкой». Об этом заявил ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов.

«Думаю, что на этот раз наше государство ограничится моральной поддержкой российского населения. Никаких дополнительных выплат, пособий ожидать не стоит. На это указывает тот факт, что, несмотря на рост заболеваемости, никто не планирует закрывать экономику», — цитирует Богданова « Федеральное агентство новостей ».

Он также напомнил, что после масштабной поддержки россиян в первой половине года в бюджете страны образовался большой дефицит. Кроме этого, по мнению Богданова, тотальный карантин ни одна из европейских стран на этот раз вводить не будет.

Во время первой волны коронавируса в России гражданам были предоставлены дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте до трех лет, единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет, повышен размер пособий по безработице, предоставлены кредитные каникулы для потерявших основную часть доходов граждан и многие другие льготы, напоминает RT.