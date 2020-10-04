Мясников рассказал, как остановить распространение коронавируса

Чтобы добиться успеха в борьбе с коронавирусом, следует разработать серьезную стратегию. Об этом в своем Telegram-канале написал доктор и телеведущий Александр Мясников.
По его мнению, разработкой стратегии должны заняться специалисты. Им понадобится понимание природы происходящего, накапливание резервов и массовая вакцинация, уточнил врач. Он уверен, что отсидеться за защитными масками не удастся.
«Коронавирус пришёл навсегда, и надо приспособиться жить с ним. Готовить [нужно] именно медицину (в первую очередь амбулаторное её звено), с возможно менее обременительными действиями в отношении образа жизни большинства», — отметил Мясников.
Ранее Мясников заявил, что россияне должны быть рады росту заболеваемости. Благодаря этому, по его мнению, быстрее образуется популяционный иммунитет. Недавно врач заявил, что человечеству грозит инфекция, которая может быть намного страшнее коронавируса.
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