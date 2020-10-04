Названы различия трех российских вакцин от коронавируса

В России разработаны три вакцины от коронавируса. Все они, главным образом, отличаются методом создания. Об этом заявили ученые.
Первой в мире была зарегистрирована вакцина Института имени Гамалеи. В ее основе — использование аденовируса, который лишили способности размножаться, а в геном вставили последовательность, кодирующий S-белок коронавируса. Разработчики считают, что это самый прогрессивный метод. Однако минусом является то, для формирования иммунитета требуется большая доза препарата, из-за которой в последствии возможна температура.
Вторая вакцина создана в Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Препарат содержит фрагменты коронавируса — синтетические пептидные антигены, так называемые короткие белки. Пока что это самая «засекреченная» вакцина. Работа над третьей вакциной заканчивается, ей только предстоят клинические испытания. Препарат создают в Федеральном научном центре исследований им. М.П. Чумакова. Подход ученых в этом случае — самый традиционный. Они создали инактивированную — классическую — вакцину от COVID. Аналогично создавались известные всем вакцины от гриппа, бешенства, клещевого энцефалита.
Профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский отметил, что российские препараты для большей конкурентоспособности должны предоставить общественности результаты тестов. «Я лично выберу ту, производители которой опубликуют наиболее подробные результаты своих испытаний», — заявил он «Известиям».
Подписывайтесь на URA.RU в