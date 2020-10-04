Рядом с местом катастрофы на Камчатке замечены два танкера

Рядом с местом загрязнения океана на Камчатке замечены два российских танкера. Об этом свидетельствуют материалы базы данных морских судов MarineTraffic.
«Первый из них — Prisco Alfa — для перевозки химикатов и нефтепродуктов следовал из Петропавловска-Камчатского во Владивосток. Однако прямо сейчас, согласно морской базе, он почему-то поменял пункт назначения. Возможно, как раз из-за экологического бедствия на берегах Камчатки», —передает
По данным базы морских судов, теперь судно направляется в Находку. Там базируется российская компания Prisco Tankers, которой принадлежит танкер. Отмечается, что у фирмы есть лицензия на перевозку опасных грузов: не только нефтепродуктов, но и более токсичных веществ. Второе российское судно, которое находилось возле берегов Камчатки, называется Belogorsk. Оно стояло на якоре между Беринговым морем и Тихим океаном. В настоящее время движется со скоростью 0,2 узла в юго-западном направлении без конечной заявленной точки. Уточняется, что это нефтеналивной танкер, который принадлежит компании Price CO LTD.
Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, сообщил об отравлении серферов, которые искупались в океане. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за утечки нефтепродуктов, содержащих фенол, из коммерческого танкера. Течь была устранена, но в воду попало большое количество опасных веществ. Глава региона пригрозил должностным лицам увольнением из-за ситуации с загрязнением воды.
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