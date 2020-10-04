Россиян предупредили, как зарплата может исчезнуть с карты

Россияне могут остаться без зарплаты, если работодатель переводит ее по номеру телефона. Только один из трех рисков потери денег связан с мошенниками, сообщил гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
«В случае смены телефона вы автоматически перестаете получать деньги на старый номер, а в худшем случае — к этому номеру подключится другой расчетный счет», — приводит слова Петропольского «Прайм». Однако такой вариант возможен только при смене номера получателем.
Также деньги легко могут пропасть, если обанкротится банк, к которому привязан номер. Тогда деньги могут вернуться обратно отправившему их работодатели или хуже — зависнуть на закрытом счете.
Наконец, мошенники могут перехватить номер телефона ради наживы. При получении злоумышленниками доступа к вашему номеру, они могут изменить расчетный счет, привязанный к симке, или просто перевести все деньги на свои банковские счета.
29 сентября россияне рассказали, сколько хотели бы зарабатывать. В большинстве случаев их желания оказались выше средней зарплаты по стране.
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