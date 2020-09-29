Россияне признались, сколько хотят зарабатывать

Большинство хотело бы получать не менее 50 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Большинство россиян хотели бы зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц. Именно столько денег, как они считают, достаточно для нормальной жизни, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

В опросе, который проводился с 24 по 28 сентября, приняли участие свыше 1600 человек со всей страны. «Больше трети опрошенных (31,2%) считают, что для нормальной жизни нужно 50—70 тысяч рублей в месяц. Четверть респондентов (25%) назвали сумму в 70—100 тысяч рублей», — приводит результаты опроса РИА «Новости».

Зарплаты в размере 35—50 тысяч рублей в месяц хватило бы 22,6% респондентов. Еще 15,3% опрошенных россиян считают, что смогли бы жить нормально только на 100 тысяч рублей в месяц. Только 5,4% людей ответили, что им достаточно от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. Лишь 0,5% респондентов готовы ограничиться доходами в 20 тысяч рублей или меньше. Наибольшие запросы у жителей Москвы и Московской области. Треть из них называет идеальной зарплату в 100 тысяч в месяц, столько же москвичей хотят получать 70-100 тысяч рублей.

По данным Росстата, самую большую зарплату в России получают жители Чукотки, в среднем — по 116,5 тысячи рублей. Второе место по размеру средней зарплаты занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем в 113 тысяч рублей, а третье — Москва с 96,8 тысячи рублей, передает портал «Дни.ру».