04 октября 2020

В России начнется мощный ипотечный кризис. Уже известны сроки

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, рисунок, домик, ипотека, проценты, два процента, откат
Доступность ипотеки приведет к кризису в этой сфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Растущие объемы кредитования вкупе со сложной экономической ситуацией в стране в конечном итоге приведут к ипотечному кризису. Таким мнением поделился доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Ипотечного кризиса пока в России еще не было, но всегда что-то бывает в первый раз», — цитируют Хестанова «Ведомости». По словам эксперта, к кризису приведут несколько факторов: доступность ипотечного кредитования, а также падение реальных доходов россиян.

Хестанов уверен, что Россия столкнется с последствиями растущих объемов ипотеки уже через два года. По его мнению, в настоящее время ипотечным кредитованием пользуются люди с минимальным количеством сбережений и зачастую берут еще один кредит на первый взнос. Именно такие заемщики станут проблемой для отрасли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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