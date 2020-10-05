Соцсети возмутили рейтинги российских зарплат. «Средний класс вышел из чата»

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Некоторые пользователи удивились суммам из исследования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Опубликованный РИА «Новостями» рейтинг российских городов по уровню зарплат вызвал возмущение в соцсетях. По мнению многих пользователей, цифры, представленные в рейтинге, далеки от реальных.

«Меня всегда удивляли эти рейтинги. Это кто их составляет? Мы живем на Сахалине и у кого здесь такие зарплаты?» — задался вопросом один из пользователей Twitter. Однако, некоторые участники обсуждений предположили, что при вычислении средней зарплаты берется как минимальный, так и максимальный заработок в регионе.

Ранее РИА «Новости» опубликовало собственное исследование уровня заработных плат в России. На первом месте рейтинга оказалась Москва. В тройку также попали Южно-Сахалинск и Салехард.

Многие шутят, что указанные в исследовании цифры не имеют ничего общего с подавляющим количеством населения
Пользователям простыми словами объясняют, как рассчитывается средняя зарплата
Некоторые составили альтернативный топ зарплат
Лидерство Москвы объясняют другим уровнем жизни и другими ценами

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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