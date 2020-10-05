Опубликованный РИА «Новостями» рейтинг российских городов по уровню зарплат вызвал возмущение в соцсетях. По мнению многих пользователей, цифры, представленные в рейтинге, далеки от реальных.
«Меня всегда удивляли эти рейтинги. Это кто их составляет? Мы живем на Сахалине и у кого здесь такие зарплаты?» — задался вопросом один из пользователей Twitter. Однако, некоторые участники обсуждений предположили, что при вычислении средней зарплаты берется как минимальный, так и максимальный заработок в регионе.
Ранее РИА «Новости» опубликовало собственное исследование уровня заработных плат в России. На первом месте рейтинга оказалась Москва. В тройку также попали Южно-Сахалинск и Салехард.
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