04 октября 2020
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Челябинскую школу закрыли из-за роста заболеваемости

© Служба новостей «URA.RU»
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В школе введут строгий масочный режим Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Школа №1 города Копейска (Челябинская область) закрыта на санобработку из-за массового заболевания ОРВИ. Со вторника в образовательном учреждении вводится строгий масочный режим, а также рассматривается вопрос об отправке начальных классов на досрочные каникулы, сообщили корреспонденту URA.RU в администрации учебного заведения.

«На минувшей неделе ушли на больничный около 30 из 53 педагогов, у нескольких из них обнаружен условно-положительный тест на коронавирус. Ситуация к нынешнему дню не улучшается, часть учителей удалось распределить между старшими классами, однако в начальной школе педагогов не хватает. Сегодня в течение дня будет решаться вопрос о переводе учеников 1-4 класса на недельные досрочные каникулы», — рассказали URA.RU в школе №1 Копейска.

По данным профильного сообщества «Переменка (школа 1, Копейск)» в соцсети «ВКонтакте», в сегодня школа закрыта на санитарную обработку в связи с ростом заболеваемости вирусными инфекциями. Образовательная деятельность возобновится во вторник с соблюдением строгого масочного режима. В масках будут вести уроки все педагоги, для детей ношение масок передано под ответственность родителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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