Опубликованы тайные переговоры Путина о гибели Курска

Глава государства рассказал, что власти не знали, как вытащить тела всех погибших Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Цифровая библиотека Билла Клинтона обнародовала долгое время считавшуюся секретной стенограмму разговора президента России Владимира Путина с администрацией Белого дома и самим Клинтоном. Беседа состоялась в сентябре 2000 года после гибели подводной лодки «Курск». Документы обнаружили журналисты «Медузы».

«Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы», — приводит агентство слова Путина из стенограммы. По словам главы государства, в корпусе подводной лодки была дыра диаметром около двух метров, из-за чего после аварии были мгновенно затоплены первые три отсека. Однако эту информацию российские власти не могли рассказать родным моряков, добавил президент.

Согласно приведенному «Медузой» документу, Владимир Путин предположил, что весь экипаж погиб уже в первые 60-90 секунд после пробоины. Так он подчеркнул, что на тот момент власти не знали, как вытащить тела подводников — из-за большого количества хищной рыбы в районе трагедии, от моряков могли остаться одни скелеты.

Подводная лодка «Курск» потерпела крушение в Баренцевом море недалеко от Кольского залива 10 августа 2000 года. В результате взрыва учебной торпеды в торпедном аппарате и дальнейшего затопления погибли все находящиеся на борту 118 членов экипажа.