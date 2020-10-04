04 октября 2020
03 октября 2020

На кладбище свердловского города медведь раскопал могилу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Егеря получили разрешение на отстрел хищника Фото: pixabay.com

Медведь раскопал могилу на кладбище поселка Медная Шахта в Краснотурьинске (Свердловская область). Об этом сообщили URA.RU местные жители.

«Медведь частично раскопал одну из могил на кладбище поселка, но до трупа добраться не успел, кто-то его спугнул», — рассказал очевидец. Медведь приходит на кладбище, где жители оставляют еду на могилах.

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Главный специалист Департамента по охране животного мира Свердловской области в Краснотурьинске Дмитрий Щукин подтвердил инцидент. «Действительно, медведь пытался раскопать могилу. Родственники покойника уже все закопали, а сверху могилу залили хлоркой, чтобы запахом отпугнуть хищника. Медведь представляет реальную угрозу для жизни людей, уже получено разрешение на его изъятие из живой среды (отстрел). Караулим его, выставлены засады», — рассказал URA.RU Дмитрий Щукин.

Ранее URA.RU писало, что крупный бурый медведь появился в Медной Шахте еще месяц назад. Зверь выходит из леса и постоянно пугает садоводов. Медведя неоднократно пытались отогнать в лес, но безрезультатно. В садовые товарищества каждый вечер выезжает бригада охотников, но застать медведя врасплох им пока не удалось. Один из местных жителей снял медведя на видео.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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