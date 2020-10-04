Гранату нашли в Мокроусово при проведении садовых работ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители села Мокроусово Курганской области нашли на садовом участке гранату с запалом и без предохранительной чеки. Опасный боеприпас уничтожила группа разминирования ОМОН «Скиф», сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

«Подозрительный предмет, внешне похожий на ручную гранату, был обнаружен жителями села Мокроусово Курганской области на улице Пушкина при проведении садовых работ», — говорится в сообщении. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это ручная граната «со следами глубокой коррозии и запалом без предохранительной чеки». Предположительно, она пролежала в земле около века — со времен Гражданской войны. Боеприпас вывезли на безопасное расстояние и уничтожили.

Старые боеприпасы находят на территории Курганской области уже не в первый раз. Так, в августе житель Лебяжьевского района обнаружил ручную гранату Ф-1 на берегу озера. В прошлом году участники экологической акции по расчистке набережной Тобола в центре Кургана нашли артиллерийский снаряд калибра 105 мм с головкой взрывателя и со следами коррозии.

Граната с запалом и без чеки пролежала в земле около века Фото: пресс-служба регионального управления Росгвардии