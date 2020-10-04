04 октября 2020
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В челябинской школе объявили досрочные каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, школьный класс
Учеников начальной школы отправили на недельные каникулы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В школе №1 города Копейска (Челябинская область) приняли решение отправить начальные классы на досрочные каникулы. Об этом рассказали URA.RU в администрации учебного заведения.

«Ученики 1-4 класса отправлены с 5 по 11 октября на каникулы. В школу учащиеся начальных классов придут в следующий понедельник, 12 октября. Это решение было принято сегодня по причине массового заболевания педагогов», — уточнили URA.RU в школе №1 Копейска.

На минувшей неделе в школе ушли на больничный более половины педагогов, из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ были закрыты несколько классов. У нескольких педагогов обнаружили условно-положительный тест на коронавирус. Сегодня школьникам устроили внеплановый «выходной» — образовательное учреждение закрыли на санобработку.

С 6 октября учиться отправятся лишь средние и старшие классы, для них поменяли расписание и распределили оставшихся педагогов. В школе был введен обязательный масочный режим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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