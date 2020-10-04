В челябинской школе объявили досрочные каникулы

В школе №1 города Копейска (Челябинская область) приняли решение отправить начальные классы на досрочные каникулы. Об этом рассказали URA.RU в администрации учебного заведения.
«Ученики 1-4 класса отправлены с 5 по 11 октября на каникулы. В школу учащиеся начальных классов придут в следующий понедельник, 12 октября. Это решение было принято сегодня по причине массового заболевания педагогов», — уточнили URA.RU в школе №1 Копейска.
На минувшей неделе в школе ушли на больничный более половины педагогов, из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ были закрыты несколько классов. У нескольких педагогов обнаружили условно-положительный тест на коронавирус. Сегодня школьникам устроили внеплановый «выходной» — образовательное учреждение закрыли на санобработку.
С 6 октября учиться отправятся лишь средние и старшие классы, для них поменяли расписание и распределили оставшихся педагогов. В школе был введен обязательный масочный режим.
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