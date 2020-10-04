Работников отправят на удаленку, но ТРЦ закрывать не будут Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области рассматривает варианты введения новых ограничительных мер из-за коронавируса в Свердловской области. Конкретные решения могут быть приняты по итогам расширенного штаба по коронавирусу с участием глав муниципалитетов.

Три собеседника агентства в правительстве региона назвали шаги, на которые может пойти глава в региона в условиях второй волны коронавируса. Среди них:

Рекомендация предприятиям перевести сотрудников, которые могут выполнять свою работу удаленно, на работу из дома;

Постоянные проверки общественного транспорта и ТРЦ, аналогичные тем что были в эти выходные;

Учет численности посетителей магазинов;

Сокращение допустимой численности посетителей кафе и ресторанов;

Ограничение на проведение общественных мероприятий с численностью участников более 50 человек;

Перевод на дистант студентов и школьников;

Ограничение численности воспитанников детских садов;

Директор департамента информационной политики региона Юлия Прыткова подтвердила, что заседание оперштаба намечено на вторник, 6 октября. «Все решения принимаются коллегиально после консультаций со специалистами профильных ведомств и экспертным сообществом, исходя из эпидемиологической обстановки и необходимости обеспечить стабильной региональной экономики. Как отметил на заседании оперативного штаба 1 октября губернатор Евгений Куйвашев, в Свердловской области пока возврата к ранее отмененным запретам и ограничениях не планируется. Однако региональный штаб готов к любому развитию ситуации», — уточнили в оперштабе.