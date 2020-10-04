Губернатор Свердловской области рассматривает варианты введения новых ограничительных мер из-за коронавируса в Свердловской области. Конкретные решения могут быть приняты по итогам расширенного штаба по коронавирусу с участием глав муниципалитетов.
Три собеседника агентства в правительстве региона назвали шаги, на которые может пойти глава в региона в условиях второй волны коронавируса. Среди них:
- Рекомендация предприятиям перевести сотрудников, которые могут выполнять свою работу удаленно, на работу из дома;
- Постоянные проверки общественного транспорта и ТРЦ, аналогичные тем что были в эти выходные;
- Учет численности посетителей магазинов;
- Сокращение допустимой численности посетителей кафе и ресторанов;
- Ограничение на проведение общественных мероприятий с численностью участников более 50 человек;
- Перевод на дистант студентов и школьников;
- Ограничение численности воспитанников детских садов;
Директор департамента информационной политики региона Юлия Прыткова подтвердила, что заседание оперштаба намечено на вторник, 6 октября. «Все решения принимаются коллегиально после консультаций со специалистами профильных ведомств и экспертным сообществом, исходя из эпидемиологической обстановки и необходимости обеспечить стабильной региональной экономики. Как отметил на заседании оперативного штаба 1 октября губернатор Евгений Куйвашев, в Свердловской области пока возврата к ранее отмененным запретам и ограничениях не планируется. Однако региональный штаб готов к любому развитию ситуации», — уточнили в оперштабе.
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