04 октября 2020

Свердловские власти готовят новый локдаун. Условия

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Открытие торгового центра
Работников отправят на удаленку, но ТРЦ закрывать не будут Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области рассматривает варианты введения новых ограничительных мер из-за коронавируса в Свердловской области. Конкретные решения могут быть приняты по итогам расширенного штаба по коронавирусу с участием глав муниципалитетов.

Три собеседника агентства в правительстве региона назвали шаги, на которые может пойти глава в региона в условиях второй волны коронавируса. Среди них:

  • Рекомендация предприятиям перевести сотрудников, которые могут выполнять свою работу удаленно, на работу из дома;
  • Постоянные проверки общественного транспорта и ТРЦ, аналогичные тем что были в эти выходные;
  • Учет численности посетителей магазинов;
  • Сокращение допустимой численности посетителей кафе и ресторанов;
  • Ограничение на проведение общественных мероприятий с численностью участников более 50 человек;
  • Перевод на дистант студентов и школьников;
  • Ограничение численности воспитанников детских садов;

Директор департамента информационной политики региона Юлия Прыткова подтвердила, что заседание оперштаба намечено на вторник, 6 октября. «Все решения принимаются коллегиально после консультаций со специалистами профильных ведомств и экспертным сообществом, исходя из эпидемиологической обстановки и необходимости обеспечить стабильной региональной экономики. Как отметил на заседании оперативного штаба 1 октября губернатор Евгений Куйвашев, в Свердловской области пока возврата к ранее отмененным запретам и ограничениях не планируется. Однако региональный штаб готов к любому развитию ситуации», — уточнили в оперштабе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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