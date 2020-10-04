Названы самые бесперспективные свердловские депутаты из ЛДПР

Ряды «соколов Жириновского» в 2021 году могут поредеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Численность фракции ЛДПР в свердловском заксобрании следующего созыва может уменьшиться как минимум на четверть. Как отметил собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией в областном парламенте, очевидным кандидатом на вылет является Александр Коркин.

«Депутата Александра Коркина судят по обвинению в убийстве по неосторожности. Следователи собрали большой доказательный материал, маловероятно, что ему удастся уйти от ответственности», — утверждает инсайдер. Но даже если это произойдет, отметил собеседник, Коркину будет не до участия в выборах. Кроме того, добавил он, позиции «соколов Жириновского» может подкосить увеличение количества одномандатников до 75%. Абсолютное большинство мест по одномандатным избирательным округам принадлежит единороссам. Впрочем, констатирует инсайдер, последняя угроза может и не реализоваться, при том, что ЛДПР обладает собственным ядерным электоратом, который поможет ее представителям попасть во власть.

Глава фракции ЛДПР в заксобрании Михаил Зубарев в беседе с корреспондентом URA.RU не исключил, что ее состав может заметно измениться, например, за счет ухода части нынешних депутатов в Госдуму. Что касается Александра Коркина то списывать его со счетов преждевременно, поскольку суд еще не вынес приговор, считает глава фракции. «В целом, предугадать, насколько расширится состав фракции сложно. Мнение избирателей зависит не от партийного бренда, а от того, кто этот человек и насколько активно он работал в территории», — прокомментировал Зубарев. Ранее политический вице-губернатор Сергей Бидонько спрогнозировал обновление состава ЗС на 15-20% после выборов 2021 года.