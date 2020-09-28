28 сентября 2020

Анонсирована чистка свердловского парламента. Величина потерь

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Интервью с Сергеем Бидонько. Екатеринбург, бидонько сергей
Сергей Бидонько обозначил параметры ротации в законодательной власти в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Ротация депутатского корпуса в свердловском заксобрании и среди представителей региона в Госдуме не должна превысить 25%. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал вице-губернатор по вопросам внутренней политики Сергей Бидонько.

«Искусственно что-то обновлять будет не совсем правильно. Да запрос на обновление существует, но он существует всегда. Городские думы, законодательное собрание, Государственная Дума — они должны на 15-20% обновляться, это правильно. Но в то же время там должно оставаться достаточное количество людей уже опытных, понимающих вопросы, потому что их решение иной раз растягивается на годы», — прокомментировал Сергей Бидонько. Максимальный процент обновления депутатского корпуса, по его мнению, не должен превышать 25%.

Вице-губернатор указал на то, что в «Единой России» существует процедура праймериз, которая позволяет выявить политиков, пользующихся наибольшей поддержкой граждан. Сергей Бидонько убежден, что от подобной схемы определения кандидатов выиграли бы и другие партии.

Ранее URA.RU писало о том, что областные власти приступили к формированию списка нового состава заксобрания. Часть нынешних парламентариев областные политические администраторы в нем не видят.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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