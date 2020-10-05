Эколог назвал новую версию загрязнения вод на Камчатке

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Виды Перми, море, река, птица, чайка, вода
В WWF считают, что нефть не могла нанести такой ущерб на Камчатке Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экологическая катастрофа на Камчатке могла произойти не из-за разлива нефти. Таким мнением поделился руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

«Такой ущерб вряд ли может быть результатом шторма или загрязнения акватории нефтепродуктами», — приводит слова Книжникова ТАСС. По его мнению, это могло быть вещество, которое хорошо растворяется в воде, так как пострадали как организмы обитающие на дне, так и серфингисты. Он подчеркнул, что масштабы катастрофы оценивать пока рано.

Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Врио министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова рассказала, что за медицинской помощью обратились и люди, которые посетили загрязненные берега. Всем был диагностирован химический ожог роговицы первой степени, пишет VSE42.Ru.

Власти Камчатского края рассматривают главные причины возможного загрязнения воды у Тихого океана. Это может быть разлив токсичных веществ, водоросли, которые во время шторма вынесло на береговую линию или сейсмическая активность. Делом о массовой гибели животных и загрязнении воды на Камчатке займутся следователи центрального аппарата СК, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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