Губернатор в первый раз за 4 месяца анонсировал ужесточение карантина Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рекомендовал работодателям перевести треть сотрудников на удаленный режим работы. Соответствующий пункт он прописал в указе, который меняет нормы режима повышенной готовности в регионе.

«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, обеспечить перевод не менее 30% работников на дистанционный режим работы», — указано в документе. Минимум сотрудников, необходимый для обеспечения функционирования, предстоит определить госорганам и органам местного самоуправления.

URA.RU сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев рассматривает варианты введения новых ограничительных мер в связи с ростом числа новых пациентов с коронавирусом. Глава региона, в частности, может ограничить число посетителей ТРЦ и количество участников культурных мероприятий.