04 октября 2020

Куйвашев отправляет свердловчан на удаленку. Прогноз URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор в первый раз за 4 месяца анонсировал ужесточение карантина Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рекомендовал работодателям перевести треть сотрудников на удаленный режим работы. Соответствующий пункт он прописал в указе, который меняет нормы режима повышенной готовности в регионе.

«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, обеспечить перевод не менее 30% работников на дистанционный режим работы», — указано в документе. Минимум сотрудников, необходимый для обеспечения функционирования, предстоит определить госорганам и органам местного самоуправления.

URA.RU сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев рассматривает варианты введения новых ограничительных мер в связи с ростом числа новых пациентов с коронавирусом. Глава региона, в частности, может ограничить число посетителей ТРЦ и количество участников культурных мероприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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