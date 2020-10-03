Когда и как Собянин ужесточит карантин в Москве

Через две недели Сергей Собянин может поразить москвичей новыми решениями по ковиду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые ограничения из-за коронавируса власти Москвы введут в районе 12—14 октября, считают вирусологи. Пока статистика заражаемости COVID-19 указывает на то, что ограничения будут ужесточаться. Речь идет о возвращении к дистанционному образованию, новых запретах для предприятий общепита. Губернаторы других регионов будут повторять за Москвой очень быстро или не будут вовсе — поэтому период неопределенности не будет долгим, считают политологи.

В начале недели из-за роста числа больных коронавирусом власти Москвы обязали работающие в столице компании перевести с 5 октября на удаленную работу 30% сотрудников, а школьников — уйти на двухнедельные каникулы.

Контрольная дата, когда станет ясно, как сработали эти ограничения — через 7-10 дней после их вступления в силу (то есть 12—14 октября), сообщил URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Дальнейшие ограничения по ковиду во многом зависят от жителей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Должно пройти время, чтобы увидеть, помогают введенные ограничения по борьбе с коронавирусом или нет. Но они пока слабые, и могут оказать влияние на ситуацию, только если население будет соблюдать существующие меры (дистанцирование, мытье рук, самоизоляция, удаленная работа), — сказал агентству Альтштейн. — Пока сильно похоже, что пандемия начинает нарастать».

Оперштаб Москвы отчитался, что 2 октября в России количество заразившихся было таким же, как в рекордную неделю мая, когда страна находилась в режиме принудительной самоизоляции. Последние дни количество выявленных заражений растет: сегодня сообщено о 10 499 случаях, тогда как вчера было 9 859.

Возвращение детей в школы после каникул (19 октября) уже поставил под сомнение мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил «Вестям»: «Это будет, конечно, зависеть от развития эпидемической ситуации». Источник URA.RU в системе образования рассказал, что уже на новой неделе мэрия может дать дополнительные рекомендации по изоляции детей в период каникул. «Педагогическое сообщество транслирует мэрии сильную обеспокоенность тем, что школьники в период каникул будут гулять, играть, посещать торговые центры. Все понимают, что эту коммуникацию невозможно закрыть.

Поэтому есть смысл обратиться к родителям, чтобы они вывезли детей за город — на дачу, к бабушкам и дедушкам», — сообщил источник URA.RU.

В то же время СМИ уже публикуют инсайдерские данные о том, что мэрия Москвы рассматривает вопрос о возвращении дистанционного образования в школы. В таком случае, столичному правительству стоит оперативно решить вопрос с нагрузками на учителей, которые вырастут кратно, сказала URA.RU директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина:

Учителя требуют доплат за дистанционное обучение Фото: Анна Майорова © URA.RU

«На обычном уроке учитель просто дает контрольную и смотрит, как она выполняется. А когда каждый ученик дома, уверенности в том, что он не скачает ответы из интернета, нет. Приходится индивидуализировать задания. Проверка таких работ, не по шаблону, съедает часы. Необходимо подумать, как выполнять такую работу, как она должна оплачиваться. Также весной ставился вопрос по оплате интернет-трафика, он до сих пор не решен».

Угрозу полного локдауна всерьез рассматривают бизнес-объединения. Московская торгово-промышленная палата начала сбор предложений по борьбе с коронавирусом для мэрии Москвы, чтобы избежать жестких ограничений. Как стало известно URA.RU, обращение будет передано властям столицы уже на следующей неделе. «Предприниматели накопили определенный опыт и готовы им поделиться. Мы провели заседание актива палаты по этому поводу», — сказал URA.RU президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Регионы будут быстрее реагировать на события в Москве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В пресс-службе Московской ТПП рассказали, что на заседании, в частности, звучали идеи повторить опыт австрийских рестораторов, которые договорились с санитарными службами об отказе от одноразовых перчаток ради экономии. Вместо использования средств защиты весь персонал каждые полчаса обязан по сигналу мыть руки. Кроме того, предприятиям было предложено своими силами снабжать сотрудников витаминами. Был поднят вопрос об отмене на время пандемии субсидиарной ответственности для бизнесменов, приостанавливающих деятельность своих организаций.

Москва — лидер среди российских регионов по количеству заразившихся. Во время первой волны действия мэра Сергея Собянина были официальным примером для губернаторов: во время болезни премьера России Михаил Мишустина именно Собянин давал поручения главам территорий, что предпринимать. Собеседники URA.RU в медицинской среде считают, что этой осенью субъектам предстоит научиться быстрее реагировать на события в Москве. «Весной в регионах сначала была неразбериха. Где-то была нехватка коек, аппаратов ИВЛ для тяжелобольных. Когда настала некая централизованность, врачам стало работать полегче», — сказал врач-эпидемиолог Тимур Пестерев.

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына (ранее ежедневно вела мониторинг мер по борьбе с коронавирусом в регионах) рассказала URA.RU, что весной интервал между принятием ограничений в Москве и в регионах составлял около недели, затем он начал сокращаться. «Мне кажется, интервал был адекватный, так как меры нужно было наложить на местные реалии и разобраться с текущей ситуацией. Чем дальше, тем интервал становился меньше — все научились с этим жить и действовали оперативнее», — считает политолог.

Важно отметить, что пока губернаторы не торопятся повторять за Сергеем Собяниным введение ограничений. Практика первой волны показала, что «московский» рост заболеваемости доходил до Москвы с опозданием на 2-4 недели, а где-то не начинался вовсе.