Президент Азербайджана оценил позицию России по Карабаху

Россия демонстрирует сдержанную и ответственную позицию по Нагорному Карабаху. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Позиция России по Карабаху сейчас ответственная и сдержанная», — сказал Алиев. Он подчеркнул, что отношения Азербайджана и РФ находятся на высоком уровне, пишут РИА «Новости».
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал единственное условие, при котором он будет готов прекратить столкновения. По его словам, военный конфликт в Нагорном Карабахе закончится, если Армения признает его оккупированной азербайджанской территорией. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном ситуацию в Карабахе по телефону, передает телеканал 360. Российский министр заявил, что Москва готова подключиться к урегулированию конфликта.
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