Президент Азербайджана оценил позицию России по Карабаху

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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
Ильхам Алиев назвал отношения с Россией высокими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия демонстрирует сдержанную и ответственную позицию по Нагорному Карабаху. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Позиция России по Карабаху сейчас ответственная и сдержанная», — сказал Алиев. Он подчеркнул, что отношения Азербайджана и РФ находятся на высоком уровне, пишут РИА «Новости».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал единственное условие, при котором он будет готов прекратить столкновения. По его словам, военный конфликт в Нагорном Карабахе закончится, если Армения признает его оккупированной азербайджанской территорией. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном ситуацию в Карабахе по телефону, передает телеканал 360. Российский министр заявил, что Москва готова подключиться к урегулированию конфликта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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