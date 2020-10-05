Российский сенатор оценил шансы закрытия границ из-за пандемии

Валерий Рязанский назвал «крайней мерой» закрытие границ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России сегодня нет необходимости закрывать границы несмотря на новую волну пандемии коронавируса, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По словам сенатора, чтобы обезопасить жителей, достаточно регулярно проводить санобработку в транспорте и в помещениях вокзалов и аэропортов, а также соблюдать социальную дистанцию.

«Наша страна за последние несколько месяцев прошла большой путь по борьбе с коронавирусом. Можно с уверенностью говорить, что в России сегодня совершенно иное состояние системы здравоохранения по сравнению, скажем, с началом года. Мы нарастили материальную базу в этой сфере, медики получили необходимый опыт и научились оперативно и эффективно бороться с болезнью, — заявил сенатор. — Важно, что у нас появились отечественные вакцины, которыми уже начали обеспечивать регионы страны».

За последние сутки в России было зафиксировано 10 888 новых больных ковидом — это максимум с 12 мая. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Москве в течение двух недель могут не только объявить стопроцентную самоизоляцию, но и вернуть пропускной режим.