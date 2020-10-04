04 октября 2020
03 октября 2020
02 октября 2020

Водитель экс-главы пермского УФСИН лишился имущества. Оно оценивается в 46 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу Алексея Пьянкова. Екатеринбург, ленинский районный суд, фсин россии
Недвижимость, которая нашлась у водителя пермского УФСИН, арестована Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруг сотрудницы ГУ ФСИН по Пермскому краю оказался владельцем недвижимости на десятки миллионов рублей. Речь идет о земельном площадью почти 4 тысяч квадратных метров и расположенных на нем зданий общежитий, которые использовались под гостиницы. Недвижимость была приобретена в 2015 году, информирует краевая прокуратура.

«Установлено, что супругом одной из госслужащих ведомства приобретено имущество в виде земельного участка в Краснодарском крае и двух зданий общежитий, используемых в качестве гостиничных комплексов. Кадастровая стоимость объектов на дату покупки составила более 46 млн. рублей», — указано на сайте надзорного органа.

Общая стоимость объектов недвижимости существенно превышала совокупный доход семьи сотрудницы за 3 года, предшествующих совершению сделки, отмечает краевая прокуратура. По данным «Коммерсант-Прикамье», номинальным владельцем недвижимости оказался водитель экс-начальника краевого ГУФСИН Александра Соколова.

В 2015 году Соколова осудили к пяти годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Спустя три года бывший главный тюремщик Прикамья получил 10 лет колонии строго режима по другому уголовному делу — о взятке. В июле этого года за Соколова вступился губернатор Калининградской области Антон Алиханов, где экс-глава пермского УФСИН отбывает наказание. Глава региона предложил отпустить Соколова на свободу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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