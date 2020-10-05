Врач назвал причину вспышки коронавируса. Дело не в сезонном заболевании

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Александр Эдигер считает, что зараженных коронавирусом больше, чем отражено в официальной статистике Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Причиной новой волны коронавируса стало несоблюдение мер безопасности последние два месяца. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер.

«В августе и первой половине сентября во время туристического сезона было полное несоблюдение эпидемиологических мер, таких как социальная дистанция, маски, дезинфекция, перемешивание людей внутри страны. Это неизбежно должно было привести к вспышке», — сказал Эдигер. Эксперт отметил, что в стране огромное количество случаев заражения коронавирусом, которые в разы превышают официальные данные статистики.

Клинический фармаколог считает, что сейчас решение о закрытии границ бессмысленное и поздно. Он подчеркнул, что нынешняя вспышка заболевания не «импортная».

За минувшие сутки в России зафиксировано 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом. Рекорд был поставлен 11 мая — 11 656 заболевших. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением СOVID-19 в России управляема. Об этом говорит достаточное количество развернутых коек и наличие подготовленного медицинского персонала, передает «Национальная служба новостей».

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что в России нет необходимости закрывать границы несмотря на новую волну пандемии. По словам сенатора, чтобы обезопасить жителей, достаточно регулярно проводить санобработку в транспорте и в помещениях вокзалов и аэропортов, а также соблюдать социальную дистанцию.

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