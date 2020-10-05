Суд продлил срок бразильскому авторитету из СИЗО в Екатеринбурге

Эдуардо настаивает на своей невиновности. Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Ленинском суде Екатеринбурга принято решение о продлении срока содержания под стражей для бразильца Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи, которого обвиняют в убийстве гомосексуалиста у себя на родине. Об этом сообщил URA.RU его адвокат Виталий Черных.

«Суд решил продлить арест Фаузи до 4 ноября. Материалы из Бразилии до сих пор не поступили», — сообщил Виталий Черных. Фаузи был арестован по бразильскому запросу в Интерпол.

Фаузи обвиняется в убийстве, однако, по словам Черных, он никого не убивал. Формулировка «убийство» является следствием особенности бразильского уголовного права. В Бразилии нет статьи «покушение на убийство». Только в процессе суда идет деление на убийство, покушение, угрозу и т. д.

Инцидент произошел после того, как в Бразилии вышел художественный фильм об Иисусе-гее. Эдуардо состоит в праворадикальной организации. Вместе с соратниками в декабре 2019 года он забросал продюсерскую студию, снявшую фильм, коктейлями Молотова. При этом никто не пострадал, даже пожара удалось избежать. После этого Фаузи поехал в Москву, где сейчас находятся его жена и ребенок. В Екатеринбург он прилетел для встречи со своей знакомой учительницей танцев.

Как писало URA.RU, в СИЗО Екатеринбурга Фаузи оказался в авторитете. «Фаузи не знает русского языка, но сотрудники изолятора и сокамерники относятся к нему доброжелательно, стараются во всем помочь. В изоляторе ведь царит особая гомофобная атмосфера. Поэтому авторитет Эдуардо резко вырос после того, как по СИЗО прошел слух, что он сжег шестерых гомосексуалистов», — объяснил Виталий Черных.