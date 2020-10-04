Суд решил судьбу пьяного тюменца, два раза переехавшего человека

Водителя отправили под домашний арест Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) водителя Mitsubishi Outlander, который по версии следствия в пьяном виде сбил человека, а затем переехал его два раза, отпустили в зале суда под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Подозреваемый владеет компанией, неоднократно выполнявшей госзаказы для местной областной больницы №3.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — домашний арест», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как передают инсайдеры агентства, следователь выступил с просьбой заключить мужчину под стражу. «Но его отпустили в зале суда с аргументацией, что у следствия нет доказательств тому, что он может скрыться», — отметил источник. Водителя подозревают в преступлении по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Арестованный водитель владеет в Тобольске четвертой долей компании, занимающейся производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. В 2019 года фирма выиграла сразу четыре тендера, объявленных Областной больницей №3 — как единый поставщик услуги, заработав 1,7 млн рублей. При этом, судя по финансовой отчетности, в 2017 и 2018 году компания не функционировала.

Как ранее сообщало URA.RU, по версии следствия 1 октября водитель Mitsubishi Outlander после ссоры с мужчиной сел за руль в пьяном виде и два раза переехал его автомобилем. Потерпевший получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию Областной больницы №3.