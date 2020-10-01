В Тобольске (Тюменская область), возле гостиницы «Славянская» водитель автомобиля несколько раз переехал человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Тюменской области. По их словам, водитель уже задержан.
«Информация о происшествии поступила вчера вечером в 21:50. По предварительным данным произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля Митсубиси и совершил наезд на пешехода. В результате пострадавший с переломами был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Агентству не удалось получить оперативный комментарий от департамента здравоохранения Тюменской области. Они взяли время на подготовку ответа.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени был пойман водитель, который протаранил толпу людей. По факту наезда 22-летнему жителю Нижневартовска грозит уголовное наказание.
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