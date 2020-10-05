Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики загнала в ловушку и уничтожила крупное подразделение ВС Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Он отметил, что армия Карабаха применила тактический прием. Они создали у противника впечатление об отступлении. «Противник, попытавшись быстро занять оставленные армянскими силами позиции, оказался в ловушке. Затем в результате мощного артиллерийского удара большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена», — цитирует Степаняна «
Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило об очередном обстреле армянскими военными второго по величине города страны — Гянджи. Ранее город уже дважды подвергался обстрелу. Инфраструктуре Гянджи нанесен существенный ущерб, десятки человек получили ранения.
Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, но обстрелы территории продолжаются, сообщает «
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