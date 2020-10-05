Армения заявила об уничтожении 200 военных Азербайджана. «Заманили противника в ловушку»

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Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, армия, танки, военный полигон, военные учения
Армия Карабаха применила тактический прием для уничтожения противника (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики загнала в ловушку и уничтожила крупное подразделение ВС Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Он отметил, что армия Карабаха применила тактический прием. Они создали у противника впечатление об отступлении. «Противник, попытавшись быстро занять оставленные армянскими силами позиции, оказался в ловушке. Затем в результате мощного артиллерийского удара большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена», — цитирует Степаняна «Федеральное агентство новостей». В Минобороны уточнили, что в результате операции погибло около 200 азербайджанских военнослужащих.

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило об очередном обстреле армянскими военными второго по величине города страны — Гянджи. Ранее город уже дважды подвергался обстрелу. Инфраструктуре Гянджи нанесен существенный ущерб, десятки человек получили ранения.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, но обстрелы территории продолжаются, сообщает «Царьград». В результате военных действие погибли сотни военных, ранения получили тысячи человек. Сегодня армия Карабаха заявила об отступлении. Отмечалось, что ход предпринят, чтобы избежать лишних жертв и нанести больший урон противнику.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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