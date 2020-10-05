05 октября 2020

Эрдоган обвинил ОБСЕ в халатности из-за войны в Карабахе. Россия, Франция и США ответили

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Эрдоган обвинил в обострении конфликта Минскую группу ОБСЕ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил в халатности Минскую группу ОБСЕ. Он считает, что члены организации не справились с урегулированием конфликта в Карабахе.

«Минская группа не занималась урегулированием проблемы Карабаха. Именно из-за ее халатности и бездействия ситуация пришла к такому результату. Мировое сообщество молча смотрело на оккупацию со стороны Армении», — цитирует Эрдогана РИА «Новости». По его словам, «Азербайджан решительно продвигается вперед, освобождая новые населенные пункты, и Турция его поддерживает».

В свою очередь, главы внешнеполитических ведомств России, Франции и США выпустили трехстороннее заявление по ситуации Карабахе. В нем указано, что Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан и Майк Помпео «самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами». Авторы документа подчеркнули, что недавние нападения на гражданские объекты создают неприемлемую угрозу стабильности в регионе. Ссылаясь на заявление лидеров трех стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, министры вновь призвали стороны к немедленному и безоговорочному прекращению огня.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Президенты России, Франции и США заявили, что пришли к общей позиции по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств жестко осудили происходящее на линии соприкосновения. Они призвали коллег из Армении и Азербайджана взять на себя обязательства по возобновлению переговоров.

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