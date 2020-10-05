В администрации президента Киргизии произошел крупный пожар

Пожар произошел в администрации президента Киргизии. Об этом сообщает агентство Sputnik Киргизия.
«Горит «Белый дом», — пишет издание. Возгорание было зафиксировано в одном из кабинетов на четвертом этаже. Позже огонь перекинулся на другие этажи. Несколькими часами ранее здание захватили протестующие, депутаты и другие члены правительства спешно покинули администрацию.
Ранее протестующие прорвались на территорию Государственного комитета нацбезопасности и добились освобождения из СИЗО бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. В Бишкеке произошли беспорядки после того, как люди вышли на митинг против итогов парламентских выборов. Сотрудники МВД применили против активистов резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие, которые не согласны с итогами состоявшихся в стране парламентских выборов, бросили в силовиков «коктейль Молотова». Число пострадавших в столкновениях силовиков с протестующими в Бишкеке превысило 120 человек.
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