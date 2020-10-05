В Киргизии митингующие освободили из СИЗО бывшего президента

В Бишкеке протестующие прорвались на территорию Государственного комитета нацбезопасности и добились освобождения из СИЗО бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
«Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отпустили из СИЗО», — передает РБК. Отмечается, что Атамбаев был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции.
В свою очередь, действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акции протеста к благоразумию. Он сейчас находится в Бишкеке и «проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами».
В Бишкеке произошли беспорядки после того, как люди вышли на митинг против результатов парламентских выборов. Сотрудники МВД применили против активистов резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие, которые не согласны с итогами состоявшихся в стране парламентских выборов, бросили в силовиков «коктейль Молотова». Число пострадавших в столкновениях силовиков с протестующими в Бишкеке превысило 120 человек. В результате митингующие прорвались в здание парламента и администрации президента.
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