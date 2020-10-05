05 октября 2020

В Киргизии митингующие освободили из СИЗО бывшего президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор
Бывшего президента Киргизии отпустили из СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Бишкеке протестующие прорвались на территорию Государственного комитета нацбезопасности и добились освобождения из СИЗО бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

«Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отпустили из СИЗО», — передает РБК. Отмечается, что Атамбаев был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции.

В свою очередь, действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акции протеста к благоразумию. Он сейчас находится в Бишкеке и «проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами».

В Бишкеке произошли беспорядки после того, как люди вышли на митинг против результатов парламентских выборов. Сотрудники МВД применили против активистов резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие, которые не согласны с итогами состоявшихся в стране парламентских выборов, бросили в силовиков «коктейль Молотова». Число пострадавших в столкновениях силовиков с протестующими в Бишкеке превысило 120 человек. В результате митингующие прорвались в здание парламента и администрации президента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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