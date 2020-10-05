На Камчатке найдена река, которая раскроет причину катастрофы

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии обнаружили странности в составе воды в реке Налычева, впадающей в Авачинский залив Тихого океана. В частности, ученые отметили необычный цвет воды и отложения на дне.
«На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально есть некие странности», — цитирует РИА «Новости» врио руководителя института Александра Варкентина. Он отметил, что цвет воды в реке отличается от нормального. Кроме того, на дне найдены отложения зеленого и коричневого цветов.
Пробы воды, полученные во время обследования реки, уже направлены во Владивосток для дальнейшего анализа. Кроме того, анализ проб будет проводить Следственный комитет. По результатам исследования станет понятно, что именно послужило причиной загрязнения — деятельность человека, или природные факторы.
Ранее на Камчатке на берегу Халактырского пляжа обнаружили останки рыб и других морских животных. Кроме того, местные жители жаловались на ухудшение самочувствия после купания. Власти Камчатки рассматривают три версии произошедшего, одна из которых — техногенное загрязнение.
Подписывайтесь на URA.RU в