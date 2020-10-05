05 октября 2020

Крупнейшую свердловскую аптечную сеть возглавил тюменец

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка вакцины от гриппа для детей. Екатеринбург, здание, гуп со фармация
Сеть реализует лекарства на Среднем Урале Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупнейшую свердловскую аптечную сеть ГБУ «Фармация» возглавил выходец из Тюмени Андрей Герстнер. Это подтвердили в пресс-службе минздрава региона.

Андрей Герстнер ранее занимал должность заместителя директора в МКУ «Комитет по рекламе» в Тюмени, а также работал в бизнесе. Он уже вышел на новое место работы.

Ранее URA.RU сообщало, что назначенный руководителем учреждения в июле 2020 года Сергей Харин покидает пост руководителя ГБУ «Фармация». ГБУ «Фармация» в октябре 2015 года было создано на базе ГУП «Фармация», соответствующее решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев. URA.RU сообщало, что «Фармация» стала работать в убыток с 2017 года — тогда на предприятии был назначен новый директор Наталья Обухова. Во время ее работы ГУП потерял ключевые госконтракты. Источники URA.RU связывали Обухову со свердловским депутатом Александром Серебренниковым, владеющим группой «Радуга» — прямым конкурентом «Фармации».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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