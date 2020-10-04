04 октября 2020
03 октября 2020
02 октября 2020

Глава свердловского минздрава продолжил зачистку подчиненных

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Андрей Карлов продолжает подбирать себе команду Фото: Анна Майорова © URA.RU

В крупнейшей свердловской аптечной сети, ГБУ «Фармация» вновь меняется руководство. Назначенный руководителем учреждения в июле 2020 года Сергей Харин покидает свой пост, это подтвердили в пресс-службе минздрава.

Кто станет новым руководителем ГБУ «Фармация», пока не сообщается. «Как будет информация, я сообщу», — заверил пресс-атташе ведомства Константин Шестаков. По данным источников агентства, близких к минздраву, на пост претендует кандидат, который не имеет профильного образования. Однако его имя инсайдеры пока не называют.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель ГАУЗ Свердловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» Татьяна Трофимова покинула свой пост, несмотря на протесты ее подчиненных. Также сообщалось, что пост замминистра Анастасии Есиной займет заместитель главврача детской горбольницы №9Андрей Шастин.

ГБУ «Фармация» в октябре 2015 года была создана на базе ГУП «Фармация», соответствующее решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев. URA.RU сообщало, что «Фармация» стала работать в убыток с 2017 года — тогда на предприятии был назначен новый директор Наталья Обухова. Во время ее работы ГУП потерял ключевые госконтракты. Источники «URA.RU» связывали Обухову со свердловским депутатом Александром Серебренниковым, владеющим группой «Радуга» — прямым конкурентом «Фармации».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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