Мэр Челябинска нашла замену руководителю, ушедшему в отставку

Отставка Александра Руденко подтвердилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющим обязанности начальника управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям мэрии Челябинска назначена Ольга Косикова. Такое решение приняла мэр Наталья Котова. Прежний глава управления Александр Руденко ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Косикова исполняет полномочия начальника управления. Ранее она работала начальником отдела экономического анализа и проектного управления», — уточнили в пресс-службе. Назначение состоялось 5 октября.

Руденко проработал в мэрии Челябинска 22 года. Из них почти 20 лет в должности начальника управления. Два года он занимал должность вице-мэра по экономике. О его новом месте работы не сообщается. По данным URA.RU, Руденко переезжает в Москву. Получить его комментарий не удалось.