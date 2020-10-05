05 октября 2020

Мэр Челябинска нашла замену руководителю, ушедшему в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание челябинской городской думы Челябинск, руденко александр
Отставка Александра Руденко подтвердилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющим обязанности начальника управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям мэрии Челябинска назначена Ольга Косикова. Такое решение приняла мэр Наталья Котова. Прежний глава управления Александр Руденко ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Косикова исполняет полномочия начальника управления. Ранее она работала начальником отдела экономического анализа и проектного управления», — уточнили в пресс-службе. Назначение состоялось 5 октября.

Руденко проработал в мэрии Челябинска 22 года. Из них почти 20 лет в должности начальника управления. Два года он занимал должность вице-мэра по экономике. О его новом месте работы не сообщается. По данным URA.RU, Руденко переезжает в Москву. Получить его комментарий не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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