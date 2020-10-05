Заразившимся коронавирусом пермякам не дают больничный и отказывают в госпитализации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 октября — 300-й день с момента выявления коронавируса и 210-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 225 889 (+10 888) инфицированных. В Пермском крае коронавирус выявлен у 10 248 (+87) человек. Выздоровело 6 973 (+40) заразившихся, умерло (непосредственно от COVID-19) — 292 пациента.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 18 территориях Пермского края . Больше всего инфицированных (46) выявлено в краевой столице. В Пермском районе обнаружено 10 заразившихся, в Чайковском районе — 8. Четыре инфицированных за сутки выявлено в Кунгурском районе, три — в Добрянке. Еще по два заболевших обнаружено в Губахе, Орде и Суксуне. По одному — еще в 10 территориях края.

Пермь стремительно приближается к тотальному карантину. Такой вывод можно сделать, исходя из данных Роспотребнадзора по заболеваемости в регионе. На их основе URA.RU подготовило свой прогноз развития ситуации. Коронавирус значительно ускорил свое распространение в регионе — общее число заболевших на 15% больше, чем неделю назад (предыдущий недельный рост — 6%). Если ситуация продолжит развиваться по негативному сценарию, то к выходным в крае будет выявляться по 100 заболевших COVID-19 ежедневно. Таким образом, можно говорить о негативном сценарии развития событий: коэффициент Rt превысит 1,2, а региональные власти могут вернуться к вопросу о введении новых ограничений.

Тяжелобольной пермячке с симптомами коронавируса отказали в госпитализации, сославшись на нехватку мест. О случившемся рассказал на условиях анонимности сын 53-летней женщины. По его словам, неделю назад пермячка сама пришла в поликлинику, но там ей поставили диагноз «ангина». В выходные состояние женщины значительно ухудшилось. Сейчас она не встает с постели и с трудом разговаривает. Сын заболевшей вызвал бригаду медиков «скорой», но в госпитализации женщине отказали, пояснив, что мест в больнице нет…

…В тоже время 5 октября региональный минздрав на своем официальном сайте сообщил, что в Пермском крае достаточно свободных коек для пациентов с коронавирусом. Дополнительно 115 мест для инфицированных развернуто в Октябрьском, Лысьве и Пермском районах. На сегодня коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией составляет 2867, из них, свободны 450 (15,7%). «Это соответствует рекомендациям Минздрава РФ, в которых говорится, что целевой показатель резервного количества коек для лечения COVID-19 должен составлять 15% от среднего значения развернутого коечного фонда в регионе», — заявляет краевой минздрав.

Пермяки, у которых выявлен коронавирус, не могут получить больничный. Об этом URA.RU рассказал житель города Сергей. Он отметил, что к ним уже пятый день не приезжают врачи несмотря на положительный результат теста на COVID-19. Из-за этого пермяк вынужденно прогуливает работу. Попытки вызвать неотложную помощь ни к чему не привели, так же у пермяка не получилось дозвониться на горячую линию по коронавирусу.

В Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов войн вышел из строя компьютерный томограф. Одной из возможных причин поломки стала высокая нагрузка на медтехнику . Из-за этого в ночь с 4 на 5 октября на весь город работал только один томограф — в городской клинической больнице им. Тверье (ул. Никулина, 10). Всех пациентов с подозрением на COVID-19 везли на КТ-обследование именно в это медучреждение. В результате там образовалась очередь из машин скорой помощи.

В Перми заработали мобильные пункты вакцинации. Они принимают жителей города в Мотовилихинском и Ленинском районах . Также работу продолжают пункты размещения прививочных бригад в Индустриальном, Кировском и Дзержинском районах. Прививку от гриппа поставили уже более 520 тысяч жителей Прикамья. Этой осенью вакцинация жителей имеет особое значение, отмечает министр здравоохранения края Оксана Мелехова. Связано это с распространением коронавирусной инфекции, поясняет чиновница.