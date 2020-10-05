Сегодня, 6 октября — 300-й день с момента выявления коронавируса и 210-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 225 889 (+10 888) инфицированных. В Пермском крае коронавирус выявлен у 10 248 (+87) человек. Выздоровело 6 973 (+40) заразившихся, умерло (непосредственно от COVID-19) — 292 пациента.
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией
Пермь стремительно приближается к тотальному карантину. Такой вывод можно сделать, исходя из данных Роспотребнадзора по заболеваемости в регионе. На их основе URA.RU подготовило свой прогноз развития ситуации. Коронавирус значительно ускорил свое распространение в регионе — общее число заболевших на 15% больше, чем неделю назад (предыдущий недельный рост — 6%). Если ситуация продолжит развиваться по негативному сценарию, то к выходным в крае будет выявляться по 100 заболевших COVID-19 ежедневно. Таким образом, можно говорить о негативном сценарии развития событий: коэффициент Rt превысит 1,2, а региональные власти могут вернуться к вопросу о введении новых ограничений.
Тяжелобольной пермячке с симптомами коронавируса отказали в госпитализации, сославшись на нехватку мест. О случившемся рассказал на условиях анонимности сын 53-летней женщины. По его словам, неделю назад пермячка сама пришла в поликлинику, но там ей поставили диагноз «ангина». В выходные состояние женщины значительно ухудшилось. Сейчас она не встает с постели и с трудом разговаривает. Сын заболевшей вызвал бригаду медиков «скорой», но в госпитализации женщине отказали, пояснив, что мест в больнице нет…
…В тоже время 5 октября региональный минздрав
Пермяки, у которых выявлен коронавирус, не могут получить больничный. Об этом URA.RU рассказал житель города Сергей. Он отметил, что к ним уже пятый день не приезжают врачи несмотря на положительный результат теста на COVID-19. Из-за этого пермяк вынужденно прогуливает работу. Попытки вызвать неотложную помощь ни к чему не привели, так же у пермяка не получилось дозвониться на горячую линию по коронавирусу.
В Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов войн вышел из строя компьютерный томограф. Одной из возможных причин поломки
В Перми заработали мобильные пункты вакцинации.
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