05 октября 2020

В Кургане просят изменить время работы автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж торговых павильонов на территории Некрасовского рынка. Курган , автобус, павильоны, торговые павильоны
По мнению властей, работа автобусов до 23:00 не требуется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана заметил, что в городе после 22:20 невозможно дождаться автобусов. На портале «Обратись» он попросил продлить время автобусов на маршрутах до 23:00. Ему ответили представители городской мэрии.

«Не уехать из Заозерного после 22:20, просто транспорт не ходит», — написал курганец. По его мнению, общественный транспорт должен ходить до 23:00.

На обращение ответили представители администрации Кургана. «Количество автобусов соответствует сложившемуся пассажиропотоку. Ввиду отсутствия пассажиров, работа транспорта до 23-х часов не требуется», — объяснили они. В мэрии добавили, что поздним вечером автобусы обычно перевозят пассажиров, которые заканчивают работу примерно в 22:00.

В конце августа губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал транспортную реформу. Согласно ей, с 2021 года в Кургане на маршруты будут допускать автобусы, которые имеют соответствующий внешний вид и год выпуска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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