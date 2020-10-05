В Кургане просят изменить время работы автобусов

Житель Кургана заметил, что в городе после 22:20 невозможно дождаться автобусов. На портале «Обратись» он попросил продлить время автобусов на маршрутах до 23:00. Ему ответили представители городской мэрии.
«Не уехать из Заозерного после 22:20, просто транспорт не ходит», — написал курганец. По его мнению, общественный транспорт должен ходить до 23:00.
На обращение ответили представители администрации Кургана. «Количество автобусов соответствует сложившемуся пассажиропотоку. Ввиду отсутствия пассажиров, работа транспорта до 23-х часов не требуется», — объяснили они. В мэрии добавили, что поздним вечером автобусы обычно перевозят пассажиров, которые заканчивают работу примерно в 22:00.
В конце августа губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал транспортную реформу. Согласно ей, с 2021 года в Кургане на маршруты будут допускать автобусы, которые имеют соответствующий внешний вид и год выпуска.
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